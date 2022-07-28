На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей

С началом спецоперации на Украине руководство Первого канала приняло решение убрать из сетки вещания большинство развлекательных программ, в том числе и проект, который годами помогал одиноким сердцам находить вторую половинку. В итоге у Ларисы Гузеевой появилась возможность организовать себе длительный отпуск.
Тем более, ей он был как никогда кстати. Ведь в разгар пандемии коронавируса теледива умудрилась заразиться, а за ее здоровье переживала вся страна. Собственно, артистка решила подлечиться и восстановиться в Европе, пока ее работа поставлена на паузу. Спустя время она вернулась в Россию и уже успела принять участие интернет-проекте, посвященном теме бьюти-индустрии.
Лариса Гузеева не стала скрывать, что была порядком удивлена, когда получила предложение о съемках: дескать, все кому не лень уже давно окрестили ее тетей-мотей, не умеющей за собой ухаживать. А вот зрители со звездой "Давай поженимся" не согласились.
Многие пользователи на просторах Интернета отметили, что отдых теледиве явно пошел на пользу, ведь она стала выглядеть лет на 30 моложе! Конечно, до облика времен звездной роли в "Жестоком романсе" артистке еще далеко – тогда она была очень худой и стройной! Тем не менее, сейчас Лариса Гузеева, кажется, сбросила пару килограммов, а ее припухлость, очевидно, уходит.