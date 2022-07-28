Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
партнеры
Четверг
28 июля
Лента новостей
04:19
На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей
02:07
Консультация с косметологом: не волноваться, а спрашивать
01:36
Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами
00:04
День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю
21:51
"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле
21:13
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана
21:07
Хулиганы разнесли машину инвалидов из Одинцово
20:56
Столит ли включать СНТ в состав населенного пункта: объяснил эксперт
20:28
Измученная Навка поставила точку в разводе: Я не хочу
19:49
"Подлось и мерзость": почерневшая как смоль Поплавская стыдится себя
19:42
Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт
18:50
"Как Олег это переносит?": Потный мужик пихнул свой агрегат развратной жене Газманова
18:08
"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем
16:46
Адские муки: Изъеденная черными пятнами Долина бьется в припадке
16:42
"Пила, пью и буду пить": Волочкова достойно ответила на гнусные обвинения в алкоголизме
16:01
"Где-то мальчик растет": брошенный женой Николаев заикнулся о ребенке на стороне
14:54
Такого раньше не видели! В Подмосковье найдет необычный гриб
14:54
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену
14:51
"Психическое заболевание": переделавшая лицо бездетная Варнава сорвалась после ухода жениха
14:33
"Это Разин все устроил, специально тянут время!": дух усопшего Шатунова не находит покоя на том свете
14:10
Куда сходить в Москве: афиша с 29 июля по 7 августа
14:06
Без слез не взглянешь: как сморщенная Долина выглядит без макияжа
13:57
Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс
13:47
"Не надо его трогать!": выплывший из мутной жижи ребенок Тодоренко остановился в развитии
13:35
Облысел, не женился и в свои 39 живет с мамой: куда пропал рыжий актер из "Ералаша" Александр Лойе
12:53
Явилась не запылилась: у порога издыхающего миллионера Серова притерлась сбежавшая из дома дочь
12:51
Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца
12:41
"И как теперь с этим жить?": костлявая выскочка Ковальчук показала лобок без трусов
12:19
Детям клеймящего Россию Максима Галкина подняли стоимость обучение в элитной частной школе
12:00
"Чья бы корова мычала": Собчак публично обмакнула Канделаки в помои
11:54
"Она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина": вся правда о кровавом насилии над девушкой в Новосибирске
11:38
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
11:22
"Город грехов": эротические утехи богачей в Москве вышли за рамки
11:05
Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам
10:48
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
10:45
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
10:14
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
10:08
"Надо выпороть хорошенько": извращенец Галкин выставил свою попку под крепкий мужской кулак
09:45
"Сбила машина": крики перекошенной Орловой сняли на камеру
09:21
"Один, без Веры": любвеобильный Меладзе поплатился за свои похождения
09:04
Сломали руку на допросе: в Киеве жестоко издеваются над пенсионеркой за связь с Россией
08:59
"Все ломается": в пустующем замке Пугачевой и Галкина царит разруха
08:36
Снова в поиске: что известно о разрыве секс-символа из "Маленькой Веры" Соколова с первой красавицей Москвы
08:33
Оценивший размер мужского достоинства Пригожин бьется в отчаянии: Не смешно!
08:22
Сгорело все: с пострадавшей во время страшного пожара Кравец работают психологи
07:39
Надвигается циклон: метеоролог прокомментировал риски аномальной жары в России
06:50
Иран намерен осуществлять ремонт самолетов из России и поставлять технические детали
06:32
"Хочется вмешаться": Откровение матери о разрыве Шишковой с Тимати
06:07
Ревнивец 14 раз ударил ножом девушку в Новосибирске: видео
04:46
Гребущая деньги лопатой Медведева пожаловалась на скудное существование: Долго не проживешь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
Поставлена точка: запятнанная позором семьи Орбакайте оценила будущее в России
"Опыт уже": сверкающую интимной дыркой жену Диброва оформили в два счета на вечеринке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей

На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей

Вернувшуюся из Европы Ларису Гузееву прямо-таки не узнать!
прочитано 384 раза

С началом спецоперации на Украине руководство Первого канала приняло решение убрать из сетки вещания большинство развлекательных программ, в том числе и проект, который годами помогал одиноким сердцам находить вторую половинку. В итоге у Ларисы Гузеевой появилась возможность организовать себе длительный отпуск.

ПО ТЕМЕ

"От них откажутся": в вопросе будущего хамоватых Гузеевой и Барановской поставлена точка

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Тем более, ей он был как никогда кстати. Ведь в разгар пандемии коронавируса теледива умудрилась заразиться, а за ее здоровье переживала вся страна. Собственно, артистка решила подлечиться и восстановиться в Европе, пока ее работа поставлена на паузу. Спустя время она вернулась в Россию и уже успела принять участие интернет-проекте, посвященном теме бьюти-индустрии.

Лариса Гузеева не стала скрывать, что была порядком удивлена, когда получила предложение о съемках: дескать, все кому не лень уже давно окрестили ее тетей-мотей, не умеющей за собой ухаживать. А вот зрители со звездой "Давай поженимся" не согласились.

Многие пользователи на просторах Интернета отметили, что отдых теледиве явно пошел на пользу, ведь она стала выглядеть лет на 30 моложе! Конечно, до облика времен звездной роли в "Жестоком романсе" артистке еще далеко – тогда она была очень худой и стройной! Тем не менее, сейчас Лариса Гузеева, кажется, сбросила пару килограммов, а ее припухлость, очевидно, уходит.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 04:19 Источник: Модный Lab ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте

Кто бы мог подумать!
Шоу-бизнес

Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену

Пара пережила серьезный кризис
Шоу-бизнес

Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс

Как попала певица в шоу-бизнес

Шоу-бизнес

"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем

Мечты сбываются

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
В Подмосковье ребенок за рулем утопил машину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+