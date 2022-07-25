"От них откажутся": в вопросе будущего хамоватых Гузеевой и Барановской поставлена точка

Поклонники обеспокоены судьбой российской телеведущей Ларисы Гузеевой.

Российские телеведущие Лариса Гузеева и Юлия Барановская в последнее время не появляются на российских экранах. В Сети стали появляться слухи о том, что их карьера якобы может быть под вопросом.



Напомним, после начала спецоперации на Украине Первый канал убрал из сетки вещания все развлекательные программы. Проекты "Мужское/Женское", "Давай поженимся!", "Модный приговор" перестали выходить в эфир. Когда они снова начнут выходить, было не ясно, поэтому россияне были обеспокоены судьбой любимых проектов. Больше всего сейчас на российских экранах общественно-политические программы, в эфире которых активно обсуждается Украина. От политики многие устали. Наконец у фанатов появилась надежда, что их любимая острая на язык и немного хамоватая Лариса Гузеева и своя в доску Юлия Барановская снова их порадуют.

Журналист Денис Сорокин рассказал, что любимые передачи могут вернуться на российский экран совсем скоро. все дело в том, что развлекательные программы приносят хороший доход Первому каналу, поэтому отказываться от них не рентабельно. Так что осенью телезрители скоро смогут ими вновь насладиться. Таким образом в будущем работы Ларисы Гузеевой и Юлии Барановской поставлена точка. Очевидно, что телеведущая приступит к работе и снова будет радовать поклонников. "Как же от них откажутся?" – задал вопрос журналист о будущем любимых ведущих.