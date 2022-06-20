Матершинницу Гузееву вытолкали взашей вместе с "Давай поженимся"

Лариса Гузеева подверглась жесткому бану.

В последнее время российские телепередачи переживают не самые лучшие времена. Так, площадка YouTube сперва заблокировала многие новостные и политические программы, а теперь добралась и до развлекательных. Накануне стало известно, что видеохостинг вытолкнул взашей Ларису Гузееву вместе с ее шоу "Давай поженимся!".

При попытке найти российское шоу о любви выдается сообщение о том, что аккаунт недоступен из-за нарушения правил пользования платформы. Кстати говоря, бану подверглась и другая передача Первого канала. Так, на YouTube теперь нельзя посмотреть "Модный приговор".

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Кто-то переживает из-за невозможности смотреть программу Ларисы Гузеевой на YouTube, а кто-то, наоборот, рад такому стечению обстоятельств. Дело в том, что у телеведущей немало недоброжелателей. Многим не нравится, как порой женщина себя ведет в прямом эфире и социальных сетях. Так, хейтеры называют актрису матершинницей, которую не смущают даже камеры.

Стоит отметить, что избавляется американский видеохостинг не только от российских передач, но и от некоторых блогеров. Например, под "санкции" попали пранкеры Вован и Лексус, которые известны различными розыгрышами и подставами. По мнению одного из пранкеров, произошло это после жалобы самого министра обороны Великобритании.