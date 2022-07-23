"Поменяли вектор": стало известно о массовом уходе российских артистов

Сначала работники сферы развлечений оказались лишены стабильного заработка из-за коронавирусных ограничений. Затем российские артисты пострадали вследствие западных санкций. В частности, звездам шоу-бизнеса пришлось отказаться от удобных сетевых площадок, где они продвигали свое творчество. Аккаунты в популярных сервисах и соцсетях с миллионами подписчиков стали недоступны.
Однако артисты музыкального направления нашли выход: массово переметнулись в мессенджер Telegram. Об этом "Дни.ру" поведал Никита Райз — официальный диджей популярного исполнителя Ramil.
"Несмотря на то, что нынешние санкции закрыли ряд площадок, российские платформы остались. По-прежнему есть Яндекс.Музыка, Вконтакте, вариантов предостаточно. Многие артисты ушли продвигать творчество на телеграм-каналы", — сообщил представитель шоу-бизнеса.
При этом Никита Райз не считает, что из-за санкций значительно снизилась конкуренция. Артисты продолжают биться за место под солнцем и достигать новых высот. Каким бы скользким ни был шоу-бизнес, сдаваться просто так звезды не стали.
"Не сказать, что многие игроки покинули этот рынок. Они остались, просто немножко поменяли вектор продвижения своей музыки", — рассказад диджей.