"Нелепо смотрится": напялившую бабкино платье Арзамасову сравнили с персонажем Тургенева

Лиза Арзамасова оставила Илью Авербуха ради съемок.

Популярная российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова с 2020 года счастлива в браке с фигуристом и продюссером Ильей Авербухом. Звездная пара воспитывает сына Льва. Артистка сегодня очень востребована, поэтому ей приходится совмещать домашние хлопоты с работой, тем более, что супруг, как он сам признавался, не любит вести хозяйство.

Недавно счастливой мамочке пришлось оставить любимого мужа и годовалого наследника ради очередных съемок. Впрочем, рабочий процесс обернулся для актрисы настоящей катастрофой. Она решила поделиться с поклонниками несколькими кадрами с работы, но нарвалась на жесткую критику.

Аудитория не оценила фотографии, которые Лиза Арзамасова опубликовала в социальных сетях. Подписчики обратили внимание на причудливое платье, которое якобы совсем не шло девушке. Устаревший фасон, блеклый цвет и широкая форма пришлись модникам из Интернета не по вкусу.

Комментаторы поинтересовались, не у бабушки ли одолжила свой наряд звезда "Папиных дочек". А кто-то даже сравнил артистку с персонажем Тургенева. Впрочем, речь идет не о Муму, хотя фотографии были сделаны у реки. Лизу Арзамасову назвали "тургеневской девушкой". Еще один пользователь ехидно подчеркнул, что платье "нелепо смотрится" на актрисе.