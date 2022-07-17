"Кошмар! Молодая мама": оставившая ребенка Арзамасова бросилась с моста в бездну

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова пошла на отчаянный шаг. Только год назад она родила сына Льва от Ильи Авербуха, не успела поднять его на ноги, но уже рискнула жизнью. Хрупкой женщине захотелось ярких впечатлений, адреналина и других гормонов, которые вырабатываются в стрессовых ситуациях.
Отдыхая в Сочи, актриса попробовала экстремальный аттракцион — прыжок с моста. Очутившись на платформе высотой 207 метров, знаменитость бросилась в бездну вниз головой. И хотя артистка позаботилась о страховке, игры со смертью до добра не доводят.
К счастью, все обошлось. Знаменитость выжила и даже разместила в Сети видео, на котором запечатлен ее полет. Лиза Арзамасова кричала над бездной, а на толстых веревках ее раскачивало из стороны в сторону. Шокированные поклонники с трудом смотрели ролик. Они понимали: трагический финал мог произойти в любую секунду этого душераздирающего действа.
"Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок?", "Лиза, о Левушке перед полетом подумали?", "Не ожидала от вас такого безрассудства", "Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!" — всполошились ошарашенные пользователи Сети.
Оставлять сына сиротой, а мужа вдовцом Лиза Арзамасова точно не собиралась. Актрисе крупно повезло, что этого не случилось.