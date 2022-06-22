Заподозренная в разводе с Меладзе Брежнева приняла важное решение: Избегать

Как и все звездные союзы, этот брак не обходят стороной многочисленные слухи. В последние месяцы в Сети поползли сплетни о разладе между знаменитыми супругами. Обеспокоенные поклонники даже заподозрили пару в разводе якобы из-за расхожих позиций партнеров по поводу событий на Украине.
Как сообщила "Общественная служба новостей", Вера Брежнева не стала молчать на счет отношений с возлюбленным. Певица приняла важное решение хоть как-то говорить на эту тему и частично развеяла сплетни, подчеркнув царящую в ее семье гармонию. Артистка заметила, что над отношениями всегда должны работать оба, если, конечно, у партнеров совпадают ценности. В их браке все, видимо, так и есть.
"Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать," – поделилась певица.
Более подробный комментарий от знаменитой уроженки Украины относительно ее личной жизни едва ли удастся получить. Блондинка в основном предпочитает не говорить о сокровенном. И даже ее свадьба с Меладзе в 2015 году была тайной.
Напомним, что Вера Брежнева осудила спецоперацию и уехала из страны. Ранее телеканал "Царьград" раскрыл сумму гонорара, который певица получила из российского бюджета. Выяснилось, что за выступление в бюджетном учреждении Тюмени Вере Брежневой выплатили полтора миллиона рублей.