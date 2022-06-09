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Шоу-бизнес
Первый муж бросил с особенной дочкой, а второй нашел себе молодую: как живет мать-одиночка Зейналова

Первый муж бросил с особенной дочкой, а второй нашел себе молодую: как живет мать-одиночка Зейналова

Многие поклонники передачи "Доброе утро" привыкли, что ее ведущая Светлана Зейналова всегда появляется на экранах с лучезарной улыбкой. К сожалению, за ней знаменитости не раз приходилось прятать печали и горести.
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Светлана Зейналова – одна из самых популярных российских телеведущих. Практически все зрители знают Зейналову в лицо, а многие и вовсе встречают под ее бодрый голос каждый новый день. Уже много лет Светлана ведет передачу "Доброе утро" и заряжает россиян хорошим настроением, несмотря на ранний час. Звезда признается, что ей повезло родиться неисправимой оптимисткой. Возможно, именно эта черта помогает ей не сломаться под тяжестью жизненных трудностей.

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Если в карьере Светлана добилась всего, к чему стремилась, то в личной жизни ей не так повезло. В свои 45 лет ведущая одна воспитывает двоих детей и не имеет рядом крепкого мужского плеча. Надежный и преданный спутник знаменитости до сих пор не встретился, а ведь она уже не раз пыталась построить крепкую семью.

В первый раз Зейналова вышла замуж в 2008 году. Ее избранником стал Алексей Глазатов – бывший программный директор радио Maximum. От него Светлана родила свою старшую дочь Александру, но спустя 1,5 года семейное счастье омрачил страшный диагноз. У девочки обнаружилось расстройство аутического спектра.

Для новоиспеченной матери это стало большим шоком, к тому же, от нее вдруг отвернулись многие друзья. Справляться с навалившимися трудностями было тяжело, но Зейналова не сдавалась и делала все возможное ради дочери. Увы, ее супруг оказался менее выносливым и ушел из семьи, хоть и не перестал поддерживать связать с ребенком.

Первые годы после развода с мужем Светлана посвящала себя только дочке и работе, а к 40 годам в ее жизни наступили приятные изменения. Телеведущая встретила нового избранника, маркетолога Дмитрия Ленского, и родила ему наследницу. Возлюбленные воспитывали малышку Веронику, вместе заботились о подросшей Саше и были счастливы, несмотря на 8-летнюю разницу в возрасте. Впрочем, гармония продлилась недолго.

Если сначала Зейналова пыталась убедить публику, что они с возлюбленным просто не сошлись характерами, то позже призналась: он нашел себе пассию помоложе. Светлана говорит, что не держит на Дмитрия зла, к тому же, он продолжает участвовать в жизни девочек.

К счастью, два предательства не сломили телеведущую. Знаменитость верит, что когда-нибудь встретит достойного спутника, а пока воспитывает двух дочек одна. Светлана не только сохраняет в семье взаимную любовь, но и много работает, чтобы у девочек было все необходимое.

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Светлана Зейналова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 16:03 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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