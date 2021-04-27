"Мужчины проблем не любят": супруг оставил известную телеведущую ради молодой любовницы

Телеведущая Светлана Зейналова год назад сообщила, что завершила отношения с маркетологом Дмитрием Ленским.

Журналистка уверяла, что роман закончился, потому что они просто не сошлись характерами. Как оказалось, это не совсем там. По словам 43-летней телеведущей, избранник просто нашел себе женщину своего возраста. Она отметила, что возлюбленный был младше нее на восемь лет, и это не удивительно, что его очаровала девушка помладше.

Светлана Зейналова добавила, что у молодых людей в 30 лет совершенно другие взгляды на жизнь и требования. Она не осуждает отца своей младшей дочери Вероники за то, что он предал ее. По словам журналистки, Дмитрий Ленский продолжает участвовать в воспитании ребенка, да и ее старшая дочь Александра считает его вторым папой.

При этом Светлана Зейналова считает, что мужчинам сложно оставаться рядом с женщиной в критической ситуации. Телеведущая отметила, что ее первый супруг Алексей Глазатов ушел из семьи вскоре после того, как их дочери поставили диагноз аутизм.

"Мужчины проблем не любят. Или надо было себе выбирать каких-то других мужчин – сердобольных, которые за тобой будут носить горшок в старости", – подчеркнула журналистка.

Светлана Зейналова добавила, что ее не перестали интересовать отношения. Правда, теперь она думает, что пора засматриваться на мужчин постарше. Она отметила, что наличие двоих детей не мешает быть в поиске новых любовных приключений. По словам журналистки, ее, как и большинство женщин, интересуют перспективные мужчины.