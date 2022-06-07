"Непростая ситуация": разбитый инсультом Носков теряет память

Александр Маршал рассказал о состоянии Николая Носкова

Несколько лет назад Николай Носков загремел в больницу. Врачам пришлось удалить в шее музыканта тромб. Тогда артисту диагностировали ишемический спинальный инсульт. Тяжелый недуг сильно повлиял на жизнь знаменитого певца, однако отказываться от выступлений он не стал.

В начале прошлого года Носков появился на публике. Артист отметил 65-летие вместе с поклонниками, выступив перед ними в Доме музыки. Тогда почитатели творчества Николая Ивановича заметили, что он очень изменился из-за болезни. Стал выглядеть гораздо хуже.

На этой неделе Носков должен снова выступить. Бывший участник группы "Парк Горького" дает концерт в Зеленом театре ВДНХ. Однако, по мнению многих, артисту следует поберечь себя, ведь его здоровье оставляет желать лучшего.

Как рассказал Александр Маршал: "У Коли непростая ситуация". По словам 65-летнего певца, у его коллеги есть проблемы с памятью. Мол, Николай Иванович хорошо помнит то, что происходило давно, однако более поздние события артист не может вспомнить.

Напомним, Николай Носков выступит в Зеленом театре ВДНХ в пятницу, 10 июня. Артист начнет исполнять своих хиты и другие композиции с 20:00.