"Сидит, не знает, как вернуться": мечтающей соскочить с еврейских харчей Пугачевой простили все грехи

Недавно на фасаде здания телецентра "Останкино" появилась унизительная для Аллы Пугачевой надпись: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех *** (достала – Прим. ред.)". Народная артистка, которая по сей день находится в Израиле, молчать не стала и ответила: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления".
С певицей согласилась журналистка Алена Жигалова. Она считает, что, несмотря на все грехи, к Алле Борисовне в России должны относиться с уважением, поскольку та имеет множество заслуг. Также интервьюер напомнила: певица не делала никаких громких заявлений, в отличие от своего супруга Максима Галкина.
По словам Жигаловой, Пугачева последовала в Израиль из-за своего мужа. Мол, поступила, как жена декабриста. "[Алла Борисовна] сидит сейчас там и не знает, как вернуться на родину", – сказала журналистка, дав понять, что артистка уже мечтает соскочить с еврейских харчей.
Кстати, Алена Жигалова назвала Филиппа Киркорова новой Аллой Пугачевой. В своем ютуб-шоу журналистка, посетившая вечеринку в честь 90-летия отца поп-короля, заявила, что после отъезда Примадонны за границу, Россия будто осиротела. Слова интервьюера приводили "Дни.ру".