"Вместе": Брошенную Прилучным Карпович сняли с любимым мужчиной

После разрыва с Павлом Прилучным Мирослава Карпович вышла на люди в компании мужчины.

Этот месяц у звезда сериала "Мажор" выдался очень жарким. Долгое время он находился в теплых краях, да еще и не один, а в компании актрисы Зепюр Брутян. Коллеги по творческому цеху каждый день проводили вместе, а поклонники тут же записали артистку в возлюбленные экс-супруга Агаты Муцениеце. Тем более, Павел Прилучный в своем микроблоге засветил обручальное кольцо.

В этот момент где-то далеко в России должна была заплакать Мирослава Карпович, отношения с которой актер тщательно скрывал от публики. Но звезде "Папиных дочек", кажется, не до страданий по бывшему мужу Агаты Муцениеце. Она весело проводит время на светских мероприятиях и, кстати, тоже не одна. Накануне она вышла в свет в компании таинственного незнакомца: эффектный брюнет сопровождал ее весь вечер.

Поклонники уж было подумали, что актриса наконец-то обрела свое счастье. Но все оказалось иначе. Рядом с ней действительно был любимый мужчина – брат по имени Андрей. Молодой человек раньше держался подальше от публичной жизни своей родственницы, но сейчас все чаще стал появляться в ее компании.

А Мирослава Карпович только рада. В своем микроблоге она опубликовала снимок с Андреем, сфотографировав его и свои ноги. Она призналась, что с самого детства мечтала, как однажды будет выходить в свет со своим братом.



"Когда он был у мамы в животе, я мечтала: «Вот он вырастет и я пойду с ним на дискотеку. Вот он вырос и мы идем вместе. Не на дискотеку, но вместе", – написала брошенная Павлом Прилучным актриса.