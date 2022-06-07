Родила от Соловьева, скрыла отца второй дочери: куда пропала таинственная актриса Друбич

7 июня Татьяне Друбич исполняется 61 год. Раньше актриса регулярно радовала поклонников новыми ролями в кино, а теперь о ней практически ничего не слышно.

Пик карьеры Татьяны Друбич пришелся на 80-е годы. Именно тогда она снялась в культовых картинах "Асса" и "Спасатель", к тому же, стала женой знаменитого Сергея Соловьева. Официально брак режиссера и актрисы просуществовал всего несколько лет, однако многие воспринимали их как пару даже после развода. В каком-то смысле так оно и было. Расставшись с Соловьевым, Друбич продолжила поддерживать с ним связь и бесплатно играла в его проектах, а свою личную жизнь спрятала от посторонних глаз.

Татьяна Друбич появилась на свет в 1960 году. Актриса дебютировала на экранах уже в 12 лет, однако судьбоносную в своей жизни роль получила спустя три года. Сыграв Лену в "Сто дней после детства", девушка покорила не только всех телезрителей, но и режиссера картины Сергея Соловьева. Именно с ним была неразрывно связана вся ее творческая деятельность и личная жизнь.

Многим казалось, что после такого громкого успеха Друбич поступит во ВГИК. Сергей Соловьев не только убедил актрису, что все необходимое ей уже досталось от природы, но и поддержал ее в решении учиться в медицинском. Татьяна Друбич работала врачом-эндокринологом и трудилась в районной поликлинике, но кино по-прежнему оставалось важной частью ее жизни. Она успевала сниматься с фильмах "Особо опасные", "Спасатель" и с каждым днем становилась еще более близким человеком для Соловьева. В 1983 году их отношения привели к браку.

Спустя год после свадьбы Татьяна подарила знаменитому мужу дочь Анну. Супруги воспитывали наследницу, вместе работали над культовыми фильмами, говорили друг о друге с восхищением. Многие были убеждены, что так будет всегда, однако спустя семь лет они развелись, не назвав причин. Одни считали, что Соловьев загулял, другие предполагали, что Друбич закрутила интрижку.

Как бы там ни было, даже после расставания бывшие супруги остались близкими людьми. Татьяна продолжала сниматься в фильмах бывшего мужа, однако ее личная жизнь оставалась тайной за семью печатями. Даже когда у актрисы появилась дочь, она не спешила рассказывать об этом поклонникам. Зрители увидели наследницу в экранизации "Анны Карениной", но так и не узнали имя ее отца. По слухам, звезда могла родить от того же Соловьева.

Сейчас Татьяна Друбич не появляется на экранах и практически не дает интервью. В большом кино знаменитость не снималась уже 10 лет, и за это время ее успели потерять многие поклонники. Вместо съемок Друбич посвящает себя благотворительности, помогает онкобольным в хосписе и считает себя скорее врачом, тем актрисой. Потеря былой популярности ее совершенно не печалит.