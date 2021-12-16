Обнародованы сенсационные данные о наследстве покойного Соловьева

Новость о смерти Сергея Соловьева ошарашила россиян. Знаменитый режиссер скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Теперь в Сети появилась информация о его завещании.

После кончины кинематографиста поползли слухи о том, что близкие обнаружили его бездыханное тело в квартире и вызвали полицию. Помощник режиссера развеял эти домыслы.

По его словам, это ложь. Представитель Сергея Соловьева отметил, что возле него все время была сиделка. Просто все произошло внезапно. В роковой день мэтр пребывал в неплохом самочувствии, шутил и улыбался.

13 декабря с режиссером связалась его третья жена, актриса Татьяна Друбич. Женщина спросила, не нужно приехать к нему. Сергей Соловьев отказался от визита экс-возлюбленной, а вскоре умер. Он начал задыхаться, сиделка вызвала скорую помощь, но было уже поздно. Есть предположение, что кинодеятеля сразил инфаркт.

Теперь же стало известно, что Сергей Соловьев еще год назад составил завещание, вызвав домой нотариуса. Содержание документа неизвестно. Единственная законная наследница режиссера – его дочь Анна Соловьева (от Татьяны Друбич), которая живет в США. Женщина прилетела из Америки на похороны отца. Напомним, 15 декабря Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.



Отметим, что в последнее время Сергей Соловьев часто оказывался в больнице. Из-за сахарного диабета у него образовалась трофическая язва на ноге. Два года назад режиссеру сделали операцию. Кроме того, у него была операция на сердце.