"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше

Евгений Петросян решил поразвлечься и предусмотрительно сбагрил жену куда подальше.

Несмотря на довольно-таки преклонный возраст, Евгений Петросян решил кардинально изменить свою жизнь. 76-летний юморист не так давно развелся с женой, заново женился на молодой возлюбленной и даже стал отцом. Сперва поклонники невзлюбили Татьяну Брухунову, называли ее разлучницей и обвиняли в том, что она увела мужа у Елены Степаненко. Однако спустя некоторое время народ привык и стал с особым вниманием следить за жизнью пары.

Кажется, что в отношениях Петросяна и Брухуновой идиллия. Супруги практически не расстаются и все время проводят вместе. Однако, как оказалось, порой они все же отдыхают отдельно друг от друга. Так, недавно престарелый юморист бросил избранницу и отправился кутить на день рождения отца Филиппа Киркорова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Петросян выложил в микроблог серию снимков с торжества и рассказал, как весело они отметили день рождения Бедроса Киркорова. "Он не знал, какой "сумасшедший" приятный сюрприз его ожидает. В ресторане деньрожденника ждали 90 артистов – звезды не только эстрады, но и оперы, кино, театра, спорта", – написал Евгений.

Стоит отметить, что супруга Петросяна на мероприятие не попала. Видимо, по причине того, что муженек сбагрил ее в глухомань куда подальше. Так, судя по фотографиям, которые Брухунова выкладывает в блог, она сейчас находится в Суздале. Также она зачекинилась в Гусь-Хрустальном.