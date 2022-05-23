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Шоу-бизнес
"Он решает все!": Обездоленная нищенка Поргина раскрыла грязный секрет главы "Ленкома"

"Он решает все!": Обездоленная нищенка Поргина раскрыла грязный секрет главы "Ленкома"

Между Людмилой Поргиной и директором "Ленкома" Марком Варшавером возник конфликт.
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Причем ругаться театральные мэтры стали достаточно давно, а их громкие высказывания широко освещаются СМИ. Все дело в деньгах. Актриса не раз жаловалась на то, что выживает на копейки – этакая обездоленная нищенка. Вот и на этот раз Людмила Поргина заговорила о том, что ее месячная зарплата составляет всего 40 тысяч рублей.

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Зато про директора "Ленкома" ходят другие разговоры: по информации некоторых изданий, его доход – 24 миллиона рублей в год. Цифра внушительная, особенно, учитывая то, что актеры театра зарабатывают в разы меньше. К тому же стоявший когда-то на посту худрука Марк Захаров мог похвастаться более выдающимися успехами, но заработками не кичился. Конечно же, на этот счет высказалась его ярая оппонентка, вдова Караченцова, причем ее комментарий многих, вероятно, удивил.

Дело в том, что Людмила Поргина, которая привыкла ругать Марка Варшавера, была весьма спокойна, услышав о его баснословных заработках. При этом она отметила, что такая сумма звучит страшновато, а объяснить, откуда она взялась, вряд ли сможет хоть один актер. Тем не менее, она попыталась выдать грязный секрет главы "Ленкома", попытавшись понять, как он может так много зарабатывать.

Звезда театра и кино уверена: все дело в его положении и должности. Мол, он, будучи главой театра, сам отвечает за зарплаты сотрудников. При этом именно от него зависит судьба "Ленкома", а значит, и фронт работы масштабный. "Он решает все", – прокомментировала ситуацию Людмила Поргина.

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Людмила Поргина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2022, 15:52 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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