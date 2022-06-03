"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки

Слухи о новых отношениях российский актер Павел Прилучный спровоцировал сам. Около двух недель назад он выложил в Сеть довольно откровенные снимки, на которых предстал рядом с коллегой по цеху, звездой сериала "В клетке" Зепюр Брутян.
Судя по фотографиям, парочка отправилась вместе на море и там неплохо провела время. Прилучный с гордостью демонстрировал все прелести своей новой пассии.
Насмотревшись, как Павлик Прилучный нежится со своей новой Брутян на курорте, светский блогер Лена Миро возмутилась. Она не понимает, зачем Прилучный вывалил на глазах у своих бывших такой разврат? Ведь Мирославе Карпович, да и Агате Муцениеце это могло бы причинить боль.
Однако посетив страницу Агаты Муцениеце, Миро пришла к выводу, что Прилучный правильно сделал, что слинял от нее.
"Да, конечно, узы брака, дети, ответственность и все такое, но ведь каждый человек имеет право быть счастлив. Нежась с тем, кто приятен, а не смотреть на полинявшую и сильно плаксивую жену, переживающую за брак Шакиры", – написала Миро в своем ЖЖ.
Поклонники поддержали идею Миро. "Агата своей любовью задушит кого угодно", – отметил фолловер.