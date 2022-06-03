Больно смотреть: беременность приковала MARUV к инвалидной коляске

31-летняя певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, в свой день рождения 15 февраля сообщила о беременности. Сейчас артистка готовится стать мамой и подарить первенца мужу и по совместительству своему менеджеру Александру Корсуну.
Весной артистка отменила все свои концерты и перестала выходить на связь с поклонниками. На поздних сроках беременности MARUV оказалась в больнице. Вокалистка появилась на фото в инвалидном кресле.
Поклонники отметили, что эффектная когда-то певица стала неузнаваемой. На нее больно смотреть. Она превратилась в неприглядную девушку с потухшим и напуганным взглядом. На снимке MARUV везет на инвалидном кресле ее муж. Судя по всему, певице стало сложно передвигаться самостоятельно.
Пока о состоянии певицы и ее будущего малыша ничего детально не известно, но судя по всему, совсем скоро поклонники смогут поздравить ее с пополнением в семействе.
Напомним, Анна и Александр Корсун вместе довольно давно. Тем не менее, пара не спешила обзаводиться потомством, ведь MARUV начала активно развиваться в шоу-бизнесе лишь в 2018 году. Тем не менее, за короткий срок она смогла покорить сердца миллионов поклонников.