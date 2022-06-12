"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" обрела семейное счастье с человеком, который по возрасту годится ей в отцы. Лиза Арзамасова отдала Илье Авербуху лучшие годы своей молодости и даже родила для него сына. Эта хрупкая нежная девушка осчастливила статного мужчину лаской, любовью и бесконечной добротой.
В обыденной жизни супругам нечасто выпадает близость в беззаботной и романтической остановке. Оба — заядлые трудоголики, а с появлением общего ребенка времени на уединение стало еще меньше. Чтобы разжечь костер из теплых чувств, пока остались угли, парочка отправилась на совместный отдых в Турцию.
Маленький отпуск стал для четы глотком свежего воздуха. Лиза Арзамасова и Илья Авербух, словно выпорхнувшие из гнезда птенцы, окунулись в круговорот страстных удовольствий. Солнце, море, пляж, свидания на закате — в лучших традициях мелодрамы.
Однако ничто не может длиться вечно. Актриса поставила в курортном романе жирную точку, поскольку гастроли в Москве никто не отменял.
"Подошел к концу наш с Ильей Авербухом отдых в Бодруме. Впереди много работы и домашних забот", — поделилась новостью молодая артистка. Лиза Арзамасова отметила, что любой отпуск — это крылья. Видимо, пора возвращаться с небес на землю.