"От нее пахнет и водкой, и селедкой, и салатами": базарную кликушу Гузееву растоптали

Лариса Гузеева уже много лет является бессменной телеведущей шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Для некоторых россиян она становится последней надеждой в жизни, многим Гузеева говорит неприятную правду в лицо и раскрывает им глаза, отрезвляет.
У Гузеевой в характере и манере общения есть смелость, щедрость и некоторая нахрапистость, которая и подкупает людей. Впрочем, иногда Гузеева перегибает палку.
Психолог Вероника Степанова считает, что в последнее время программа "Давай поженимся", да и ее ведущая сильно изменились. Продюсера стали приглашать на шоу "бомжей и беззубых фриков", а сама Гузеева стала хамоватой и неприятной. Описав портрет ведущей, психолог морально растоптала Гузееву. При этом начала она с комплиментов.
"Мы видим женщину очень красивую, ей 63 года. Женщину очень родную, без каких-то понтов, без какой-то спеси", – отметила эксперт.
При этом в манере поведения Ларисы Гузеевой очень ярко выражена созависимость, считает психолог. Это спасатель, который хочет всем вокруг помогать. Поэтому возле нее как-то надежно...
"Она классическая мама наркомана и алкоголика. У меня был большой опыт работы с наркоманами, и там вот такие мамаши. То есть ее можно себе представить директором лесоторговой базы, то есть есть вот эта какая-то статность. Есть торгашеская нотка такая немножко, от нее пахнет и водкой, и селедкой, и салатами", – сделала эксперт вывод о базарной кликуше.