"Несравненный романтик": влюбленный Петросян объявился после помолвки

Недавно режиссер Сарик Андреасян сделал предложение своей возлюбленной Елизавете Моряк. Девушка с высоты птичьего полета увидела надпись на земле "Выходи за меня". Подготовленный сюрприз поразил не только Елизавету, но и народного артиста Евгения Петросяна, который узнал об этом в соцсетях.
После того, как общественности стало известно о помолвке Андреасяна и Моряк, юморист объявился в соцсети, сделав новую публикацию. Артист признался, что был потрясен поступком режиссера до глубины души. "Вы несравненный романтик, что встречается сегодня не то, что редко, а почти, никогда", – обратился Евгений Ваганович к Сарику.
Андреасян поблагодарил Петросяна, прокомментировав пост в соцсети. "Спасибо большое! Низкий поклон!", – написал режиссер.
К слову, народный артист, который на старости лет женился на молодой избраннице Татьяне Брухуновой, знает, насколько прекрасны возвышенные чувства. Будучи влюбленным в свою супругу, 76-летний юморист демонстрирует жизнерадостность и энергичность.
Напомним, два года назад Татьяна Брухунова подарила Евгению Петросяну сына. Мальчика назвали в честь отца юмориста – Ваганом. Счастливые родители иногда публикуют снимки наследника в соцсетях.