"Подобрали терапию": Брошенная родней после психушки Светличная исколота шприцами

Невестка Светланы Светличной рассказала о ее самочувствии.

После череды проблем со здоровьем знаменитая блондинка ушла в тень – ее не было слышно и видно, а поклонники продолжают гадать, как же доживает свой век артистка. Наконец-то свет решила пролить невестка Светланы Светличной.

Осенью 2021 года россияне были ошарашены новостью об экстренной госпитализации любимицы публики. Давление, стресс, болезни, возраст – все это, конечно, отразилось на состоянии легендарной актрисы. Она перенесла сразу несколько инсультов и, к счастью, осталась жива. Вот только страшный недуг не прошел бесследно: звезда театра и кино долго восстанавливалась, а также страдала от проблем с памятью.

82-летнюю Светлану Светличную по решению родственников и врачей отправили в Научный центр социальной и судебной психиатрии Сербского, где подобрали грамотное лечение и буквально поставили на ноги. Однако сейчас актриса продолжает восстанавливаться, ежедневно принимая медикаменты. Более того, в какой-то момент она оказалась исколота шприцами. Дело в том, что медиками ей были показаны уколы в колени.

Стоит отметить, что не так давно родственники Светланы Светличной рассказали, что наняли ей сиделку. Так что, звезда театра и кино осталась брошена близкими и отдана в руки чужому человеку. При этом, как оказалось, родные все-таки принимают участие в ее жизни. Так, например, на уколы ее возит невестка Ольга. Она, кстати, отметила, что в целом любимица миллионов чувствует себя отлично и даже держит себя в форме, красиво одеваясь и наводя марафет.