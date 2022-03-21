На горизонте дом престарелых? Что стало со Светличной после выписки из психушки

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в последнее время наделала много шума. Она заставила искать себя всей страной, а потом внезапно нашлась в студии Андрея Малахова. На днях стало известно, что актриса выписалась из клиники для душевнобольных и живет сейчас в своей квартире, получает пенсию около 50 тысяч рублей. После того случая звезду не оставляют без присмотра.
По словам внучки артистки Марии Ивашовой, пока рядом со Светличной приходящая сиделка, а при необходимости родственники готовы отправить актрису в спецучреждение для профессионального ухода. Внучка звезды не видит ничего предосудительного в том, чтобы поселить бабушку в дом для престарелых людей и инвалидов. Там как никак и врачи, и питание сбалансированное, и общество по интересам.
Несмотря на все перипетии, Светличная старается не вешать нос. 15 мая ей исполнится 82 года. Актриса не будет устраивать пышных торжеств, скорее всего, праздник отметят в узком семейном кругу.
Напомним, в прошлом году актриса Светлана Светличная ушла из дома в неизвестном направлении, после чего было объявлено о ее пропаже. Ее искали волонтеры и полиция. В итоге Светличную обнаружили на известном ток-шоу.