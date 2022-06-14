"Спилась": Кеосаян уличил вообразившую себя элитной уборщицей Лазареву в сумасшествии

Телеведущая Татьяна Лазарева вместе с младшей дочерью Антониной уехала жить в Испанию в 2016 году, где и остается до сих пор. Звезда купила дом в курортном местечке Марбелья и часто выходит оттуда на связь с поклонниками.
В последнее время Лазарева критически высказывается в адрес России и граждан этой страны. Некогда любимая миллионами звезда шоу "ОСП-студия" теперь словно возненавидела всех своих бывших фанатов. Она призывает всех выходить на митинги и выступает на фоне украинского флага. При этом артистка выглядит ожесточенной и сильно изменившейся. Недавно, к примеру, она публично вообразила себя гувернанткой Владимира Путина... Видео с ее участием есть в открытых источниках на просторах Сети.
Поклонники шокированы таким поведением Лазаревой. "По моему, она просто не в себе, говорит глупости, путает Россию с Украиной..." – пишут фолловеры.
Режиссер Тигран Кеосаян считает, что Татьяна Лазарева слишком увлеклась горячительными напитками, пишет "Царьград". Режиссер искренне не понимает, что могло произойти с когда-то талантливой и остроумной актрисой.
"Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума и не стала экспериментировать с какими-то напитками спиртосодержащими", – заявил Кеосаян в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
Недавно Татьяна Лазарева прокомментировала слухи о том, что у нее многолетний алкоголизм. Она отвергла все обвинения и заявила, что не выглядит как алкашка.
"Многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина", – возразила телеведущая.