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Шоу-бизнес
Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?

Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?

46-летний лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков с размахом отмечает юбилей группы в 2022 году. Артист собирает стадионы на своих концертах, шокируя публику.
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Исполнитель хита "Крошка моя" прошел огромный сценический путь с 90-х годов. В начале карьеры солист "Руки Вверх!" был невероятно популярен, сумасшедшие фанатки резали его ножом ради ДНК. Сегодня Сергей Жуков гордится собой — его слушают три поколения людей, вспоминая прожитые годы.

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 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

К 46 годам артист заметно округлился, потерял былую ловкость и перестал выпускать суперхиты. Времена славы прошли, но певец все-таки тряхнул стариной и пустился в гастрольный тур в 2022 году.

11 июня солист "Руки Вверх!" вышел на стадион "Нижний Новгород", рассчитывая покорить тысячи людей. Только вот ресурсов звезды надолго не хватило: Сергей Жуков выдохся через пару-тройку попсовых песен и ушел со сцены. Его заменил брат Михаил.

Фото: Дни.ру

Зрителям подложили жирную свинью — вместо горячо любимого кумира им пришлось слушать совершенно другого человека. Долго это продолжаться не могло: сбежавший певец все-таки вернулся на место и продолжил выступление вполголоса.

"Мне кажется, можно мне не петь сегодня вообще? Зачем вам я? У вас есть вы!" — кричал Сергей Жуков из "Руки Вверх!" своей публике.

Устроив такой масштабный концерт, мужчина невольно облажался. Он переоценил возможности и даже разочаровал армию слушателей. Под конец мероприятия артиста выручил 16-летний музыкант Ваня Дмитриенко. Неожиданно появившийся юноша веселил толпу, пока его старший коллега прятался в закулисье.

Напомним, в подростковом возрасте Сергей Жуков проходил лечение в психдиспансере. Будущего солиста "Руки Вверх!" мучили галлюцинации.

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Сергей Жуков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2022, 09:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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