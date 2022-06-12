Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?

Исполнитель хита "Крошка моя" прошел огромный сценический путь с 90-х годов. В начале карьеры солист "Руки Вверх!" был невероятно популярен, сумасшедшие фанатки резали его ножом ради ДНК. Сегодня Сергей Жуков гордится собой — его слушают три поколения людей, вспоминая прожитые годы.
К 46 годам артист заметно округлился, потерял былую ловкость и перестал выпускать суперхиты. Времена славы прошли, но певец все-таки тряхнул стариной и пустился в гастрольный тур в 2022 году.
11 июня солист "Руки Вверх!" вышел на стадион "Нижний Новгород", рассчитывая покорить тысячи людей. Только вот ресурсов звезды надолго не хватило: Сергей Жуков выдохся через пару-тройку попсовых песен и ушел со сцены. Его заменил брат Михаил.
Зрителям подложили жирную свинью — вместо горячо любимого кумира им пришлось слушать совершенно другого человека. Долго это продолжаться не могло: сбежавший певец все-таки вернулся на место и продолжил выступление вполголоса.
"Мне кажется, можно мне не петь сегодня вообще? Зачем вам я? У вас есть вы!" — кричал Сергей Жуков из "Руки Вверх!" своей публике.
Устроив такой масштабный концерт, мужчина невольно облажался. Он переоценил возможности и даже разочаровал армию слушателей. Под конец мероприятия артиста выручил 16-летний музыкант Ваня Дмитриенко. Неожиданно появившийся юноша веселил толпу, пока его старший коллега прятался в закулисье.
Напомним, в подростковом возрасте Сергей Жуков проходил лечение в психдиспансере. Будущего солиста "Руки Вверх!" мучили галлюцинации.