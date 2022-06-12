Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
"Несчастье": Неживая 72-летняя Бабкина превратилась в черное пятно
партнеры
Воскресенье
12 июня
Лента новостей
22:17
Засидевшегося в малолетках Жукова публично освистали: Не примут его
21:12
"Совет да любовь!": проводы Барановской и Лепса в ЗАГС вызвали ажиотаж
20:01
Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы
19:49
"Слава Богу": Лечение онкобольной Заворотнюк вышло на новый уровень
18:13
Не хуже первой леди: шикующая Алина Кабаева потрясла нищих россиян
16:42
"Убили": Стало известно об уходе Галкина на 46 году жизни
15:21
"Завлекает израильских геев": обнаженного Галкина вздрючили от сих до сих за спиной у Пугачевой
13:55
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
13:06
"Уехали и гадят!": Озверевший Газманов схватил за шкирку предателей-артистов
11:54
"Ого!": Вышвырнутый за измены Игорь Николаев вернулся к маме
10:56
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
09:50
Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?
08:17
"Может пахнуть уголовкой": почему нужно прекратить травлю "предательницы" Пугачевой
06:17
Тюленей научили исполнять мелодию из "Звездных войн": видео
04:12
Скидки на новостройки в июне достигают 20%
02:29
Дикий зверь забрел в Кемерово и попал на видео
00:02
Троица: приметы и традиции в православный праздник 12 июня
22:26
К чему снится мужчина
20:33
Прикованную к инвалидной коляске беременную MARUV списали в утиль: Это певица-одновневка
18:04
"Выпустила хит про меня": Гагарину публично высмеял экс-супруг
17:00
"Будут мешать с грязью": раскрыты причины травли Пугачевой
16:16
"Тысяч 60 в месяц": Сташенко развенчала миф о сказочном богатстве актеров
16:09
МакSим поразила словами о своем состоянии: Зеленый человечек с другой планеты
16:03
"Не жалею о своем решении": на какие жертвы пришлось пойти Макеевой ради работы
15:27
Потрясенной изменами и издевательствами Бородиной потребовалась помощь специалиста
15:12
Парализованный и глухой: Страшная болезнь сразила Джастина Бибера
14:56
Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют
14:25
Собчак в ужасе от сорванной свадьбы: Не дай бог такого мужа
14:23
Отдавшая детей Прилучному с новой пассией Муцениеце удивила оправданием
13:42
Покинувшая Россию Собчак сделала громкое заявление: Каждая поездка может стать последней
13:23
"Генетические мутации": онколог поставил неутешительный диагноз семейству покойной Фриске
12:47
Заинтересовалась полиция: Бузова нажила себе серьезные проблемы
12:26
"Родители гордятся": работающая официантом дочь Малинина поделилась успехом в важный день
12:06
Ввязавшейся в разборки Бородиной дали пощечину: Ее удел – платить за мужчин
11:41
Нажившегося на русском народе беглеца Галкина ткнули лицом в грязь: Много злости
11:28
Пригожин отбил у разъяренной толпы затравленного Киркорова
10:50
Любительница оккультизма Пугачева до последнего дня навещала провидицу: Просила погадать
08:14
Орал и устроил драку: бывший любовник ворвался на свадебную церемонию измученной Бритни Спирс
06:26
Тополиный пух, жара, июнь: где можно искупаться в Москве
04:28
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
02:17
Назван лучший район для сдачи квартиры
00:07
Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 11 июня
22:00
"Слава Богу, вымело из России": отчалившей за бугор Пугачевой всадили нож в спину
21:27
"Поедет в Тбилиси": Муж Собчак попрощался с народом после заявления об эмиграции
19:56
Стало известно о разводе Королевой и Тарзана: Имущество делится
19:25
"Становлюсь другой": Покрытая морщинами поседевшая Брежнева превратилась в бабку
18:47
"Ушла насовсем": Решившийся на измену Газманов кинулся в ноги любимой женщине
18:08
"Шобла! На *** отсюда пошла!": рыдающая Поплавская разразилась отборной матерщиной
17:10
Упокой, Господи, душу: внезапная смерть Кравец потрясла страну
16:32
Не постеснялись: Барановскую и Лепса застукали во время близости после слухов о романе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 11 июня
К чему снится мужчина
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
"Может пахнуть уголовкой": почему нужно прекратить травлю "предательницы" Пугачевой
Дикий зверь забрел в Кемерово и попал на видео
Мобильные кабинеты красоты и здоровья для собак заработали в 29 районах Москвы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Засидевшегося в малолетках Жукова публично освистали: Не примут его

Засидевшегося в малолетках Жукова публично освистали: Не примут его

Музыкант Руслан Баринов рассказал, почему Сергей Жуков засиделся в одном амплуа.
прочитано 160 раз

По словам эксперта, Сергей Жуков, безусловно, является талантливым артистом, подаривший бессмертные хиты лихой молодости 90-х годов, ведь на его песнях выросло целое поколение. "Для фанатов Сергей и по сей день остался в образе дворового парня, который поет песни "Алешка", "Крошка моя" и так далее", – говорит Баринов.

ПО ТЕМЕ

Скачущий по сцене Жуков столкнулся с тяжелыми последствиями из-за рыбы

Вслед за Галкиным: Жуков покинул Россию

 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Правда, считает музыкант, артист явно засиделся в амплуа "малолетки", эдакого своего парня с района. "По-моему мнению, это не показатель мастерства, а лишь удержание на себе внимания публики за счет былой славы. Сергей, увы, не успел вырасти из того самого парня во взрослого мужчину, исполняя, раз за разом, песни прошлых лет. Он затянул с этим, не выпуская ничего нового. И фанаты уже не смогут воспринимать Жукова иначе. Не примут его с новыми песнями. Поэтому придется играть старую, но стабильную шарманку, чтобы не перестать быть хоть как-то интересным", – освистал артиста Руслан Баринов.

Руслан Баринов. Фото: личный архив

Впрочем, несмотря ни на что, Сергей Жуков один из немногих артистов, которого до сих пор помнят и знают, в отличие от массы исполнителей 90-х, которые давно забыты.

"Можно сказать, что успех достигнут и заслужен, пускай даже без свежих веяний. Хотя написать и спеть новое можно, но все же придется придерживаться стилистики 90-х, отдавая дань памяти молодости, идя за образом пацана со двора. Невозможно уже выпрыгнуть из этого репертуара. Сергей стал его заложником", – говорит музыкант.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2022, 22:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ

Это не лечится
Шоу-бизнес

Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?

Сергей Жуков уже не тот
Шоу-бизнес

"Родители гордятся": работающая официантом дочь Малинина поделилась успехом в важный день

Устинья принимает поздравления
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют

Артистка рассказала о жизни после перееезда

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+