"Как можно скорее ": на фоне слухов о разводе Брежнева сделала заявление о детях

В последнее время в Сети активно поползли слухи о разладе в звездной семье. Поговаривают, что брак певицы и композитора оказался практически на волоске из-за расхожих позиций супругов по поводу событий на Украине. Сама Вера Брежнева эту информацию не комментировала – певица забросила музыкальную карьеру и редко выходит на связь.
Сегодня блондинка вдруг появилась в соцсетях и на фоне слухов о разводе сделала заявление о детях. В День защиты детей певица пожелала всем детям мирного неба над головой.
"Пусть это пожелание сбудется как можно скорее," – заявила звезда.
Для иллюстрации своих слов украинская певица опубликовала фото голубого неба, виднеющегося сквозь окно в потолке. Также Брежнева пожелала всем детям здоровья, безусловной любви и поддержки со стороны взрослых. Комментарии к своей публикации Вера Брежнева предусмотрительно отключила, вероятно, побоявшись лишних споров и вопросов о собственной семье.
Напомним, что у самой Веры Брежневой есть две дочери от разных мужчин. Несмотря на горячие надежды поклонников, в браке с Константином Меладзе певица наследников пока так и не завела. Впрочем, если слухи о разводе не подтвердятся, все может быть еще впереди.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как выжатая словно лимон Вера Брежнева выкатилась на публику.