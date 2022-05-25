Похожа на мужика: Выжатая как лимон украинка Брежнева выкатилась на публику

Как известно, Вера Брежнева в последнее время кардинально сменила свой вид деятельности.

Певица родом из Украины, так что, неудивительно, что после начала спецоперации, она ринулась поддерживать родную страну и обосновалась за границей, почему-то забыв о России, где она получила популярность, хороший заработок и толпы поклонников. За эту позицию многие осудили Веру Брежневу.

Однако это не остановило супругу Константина Меладзе. Она даже отложила в сторону беззаботную жизнь на вилле в Италии и отправилась в Польшу – помогать беженцам из Незалежной. На ее плече ложится разная работа, очевидна, непривычная человеку, привыкшему к светской жизни. Теперь артистка упаковывает и отправляет посылки с гуманитарной помощью, а иногда даже выполняет роль грузчика.

Наверняка Вера Брежнева скучает по беззаботной жизни, но открыто об этом не говорит. За нее это делают фотографии, которых в последнее время не так уж и много. Накануне она сообщила, что впервые за долгое время ей придется выкатиться в свет – для этого ей даже пришлось привести себя в порядок.

Неудивительно, ведь на фотографии, сделанной до преображения в рабочей, она больше смахивает на мужика: неприметная серая рубашка с закатанными рукавами и широкие брюки. А самое главное – по ее лицу видно, что звезда выжата, как лимон.

"Было очень волнительно", – поделилась впечатлениями от первого за долгое время выхода в свет Вера Брежнева.