Психолог поставила диагноз облизавшему зад новой пассии Прилучному

Психолог объяснил, почему Павел Прилучный так открыто демонстрирует свои новые любовные отношения с Зепюр Брутян, хотя с Мирославой Карпович почти никогда не выкладывал фотографии и не афишировал их связь.
Слухи о новых отношениях Прилучный спровоцировал сам две недели назад. Он выложил откровенные снимки с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Пара отдыхала вместе на море. Актер держал ее за руку и заявлял, что счастлив. Актер облизал с ног до головы свою новую пассию, показал ее и сзади и спереди. Фанаты удивились, почему же Павел Прилучный не афишировал роман с бывшей девушкой — Мирославой Карпович.
Психолог Наталья Панфилова заявила, что такая скрытность в случае с Мирославой Карпович говорит о несерьезности намерений Павла Прилучного. Возможно, он ее даже не любил.
Хотя возможно сама Карпович просила Прилучного не выкладывать снимки с ней. Но это маловероятно, ведь сама она была по уши влюблена в актера. Это было заметно по тому, какие тексты она писала о Прилучном.
Напомним, слухи о романе Прилучного и Брутян появились еще зимой. Тогда актриса поблагодарила Прилучного за поддержку и любовь в личном аккаунте, опубликовав совместное фото. Тогда же фанаты начали говорить о том, что у актера начались проблемы с Мирославой Карпович.