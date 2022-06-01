Втулки в рулонах туалетной бумаги популярной марки теперь будут несмываемые. Что делать с оставшимися ненужными, на первый взгляд, картонными цилиндрами? Лайфхаками поделился знаменитый музыкант Доминик Джокер в шоу STARПерцы на "Новом Радио".



"Есть куча способов, как использовать втулку в хозяйстве, – говорит опытный певец. – Можно с ее помощью лепить пельмени или превратить в органайзер для канцелярии. Не бывает в доме ненужных вещей! А если у вас есть дети, то смело играйте с ними в подзорную трубу или, когда склеите две штуки вместе — то в бинокль".



Недавно стало известно, что патент на производство водорастворимых втулок принадлежит французской компании, которая разорвала бизнес-отношения с отечественными производителями. Из-за этого россияне лишились возможности смывать втулку в унитаз, не выходя из туалета. Для многих это стало настоящей трагедией!

Но 40-летний Доминик Джокер помог россиянам своими оригинальными советами и гениальными идеями. В наше непростое время такие советы очень важны, потому что вдохновляют, мотивируют и позволяют созидать с верой в будущее. Одессит Александр Бреславский, как на самом дел зовут Доминика Джокера, сделал всем настоящий подарок рассказом про втулку, который хочется заучить наизусть и передавать детям и внукам.