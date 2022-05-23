Искореженное лицо онкобольной Заворотнюк обсуждают в Сети: появилось свежее фото

Поклонники Анастасии Заворотнюк давно не видели звезду.

Вот уже около трех лет артистка не появляется на публике из-за тяжелой формы онкологии. Родные полностью отгородили сражающуюся с раком звезду от внешнего мира и почти ничего не рассказывают публике о ее состоянии, что только подогревает волнение и интерес россиян. Вероятно, именно этим объясняется бурная реакция поклонников на все, что хотя бы отдаленно связано с Анастасией Заворотнюк.

Так на днях в Сети появился свежий кадр с дорожных камер, на котором пользователи очень смутно опознали Петра Чернышева. Тут же предположили, что его спутницей, которую разглядеть еще сложнее из-за плохого качества фото, может быть Анастасия Заворотнюк. Видно, что женщина полулежит в кресле. В Интернете сразу стали обсуждать искореженное лицо онкобольной актрисы. Впрочем, реальных доказательств тому, что в машине именно она, нет.

Как сообщает "КП", в объектив попал тот же автомобиль, фото которого наделало много шума несколько месяцев назад. Тогда ГИБДД тоже зафиксировало нарушение ПДД водителем "Мерседеса", который напомнил людям Петра Чернышева. Женщина на пассажирском сидении была принята за располневшую звезду "Моей прекрасной няни". Относительно личности пассажирки в Сети появилось много споров даже среди специалистов.

Как удалось выяснить СМИ, водитель снятого на камеру автомобиля, только с начала марта получил 34 штрафа в основном за незначительное превышение скорости. Общая сумма неоплаченных штрафов – почти 14 тысяч рублей.

Ранее пугающее признание о здоровье сделал сын Анастасии Заворотнюк.