Сын онкобольной Заворотнюк сделал пугающее признание о здоровье: Хроническая болезнь

Звезда российского кино Анастасия Заворотнюк давно уже борется со страшным недугом. Актриса больна раком мозга. Как недавно выяснилось, проблемы со здоровьем есть не только у нее, но у ее наследника.
Накануне Майкл Стрюков в своем микроблоге сделал признание касательно состояния здоровья. По словам сына артистки, с юных лет его беспокоит тремор рук. Важно сказать, что Майкл смог научиться справляться с мучащими его симптомами. Более того, он понял, как можно использовать это в свою пользу. Так, благодаря тремору рук наследнику гораздо проще играть на музыкальном инструменте. "Лучше не придумаешь", – говорит он о плюсах недуга для блэк-металлиста.
Кстати, наследник Заворотнюк – довольно-таки разносторонний молодой человек. Сейчас он занимается музыкой, однако до этого он пробовал себя в разных сферах. Так, в 2012 году он успел сняться в многосерийном фильме "Мамы".
Стоит отметить, что Майкла – не сторонник публичности, а потому старается держаться в стороне от светских мероприятий. В свою очередь, сестра молодого человека ведет активную социальную жизнь. Так, Анна нередко общается с фанатами, делясь моментами личной жизни.