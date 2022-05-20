"Очень много диагнозов": Врач дал наказ сыну онкобольной Заворотнюк

Что только ни говорят о здоровье Анастасии Заворотнюк: злые языки ее уже и к смерти готовили, и хоронили. Однако актриса держится молодцом и терпеливо выносит удары судьбы. А вот родным ее приходится несладко. Рак мозга стал тяжким бременем для всей семьи.

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