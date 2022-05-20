"Очень много диагнозов": Врач дал наказ сыну онкобольной Заворотнюк

Онкология Анастасии Заворотнюк заставляет ее близких выносить личные заботы на второй план. Ее взрослых детей, сына Майкла и дочь Анну, захватили сильные переживания. Тяжелый эмоциональный стресс считается благоприятным условием для развития тяжелых болезней. Поэтому все неравнодушные люди волнуются за состояние звездных наследников.
Так, недавно терапевт Евгения Прокудина высказалась о деликатной проблеме Майкла — с рождения у него наблюдается тремор рук. Врач дала наказ — юноше обязательно нужно пройти медобследование ради собственного же блага.
"Если тремор постоянный, очень много неврологических есть диагнозов. Если при волнении только — психотерапия может помочь", — прокомментировала ситуацию медик. Специалист добавила, что сын Анастасии Заворотнюк должен выяснить причину потряхивания рук, так как этот симптом чаще всего не передается по наследству.
Потомок артистки развивается как музыкант и певец. Инструмент парня — гитара, поэтому решение вопроса со здоровьем благоприятно повлияет не только на его физическое состояние, но и на творческий путь.
Как писали "Дни.ру", у дочери онкобольной Анастасии Заворотнюк выявлена сильная психологическая травма. Несколько лет назад Анна попала в страшную автокатастрофу и теперь боится водить машину. Ранее Царьград сообщал, что девушка глушила себя тяжелыми препаратами.