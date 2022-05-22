Опоили спиртом и бросили в ледяную воду: разбитую раком Заворотнюк спасает шаман

Популярная на всю Россию актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется со страшным недугом – онкологическим заболеванием. О состоянии здоровья звезды известно немного, поскольку родственники тщательно оберегают артистку от посторонних глаз.
Иногда какую-нибудь весточку можно услышать от дочери Анастасии Анны. Девушка старается не показывать своего измученного болезнью мамы состояния, но порой по ее публикациям становится понятно, что она очень переживает за родительницу. Быть может, чтобы отвлечься, она решила воспользоваться нестандартным методом и отправилась к шаману. Об этом она сообщила в своем микроблоге.
По всей видимости, Заворотнюк-младшая проводит неплохо время. Так, она сперва опубликовала фото со спиртовой настойкой в руках. Затем ее бросили в ледяную воду – кататься на каяках по Байкалу.
А закончилась история посещением местного шамана. "Сходили к местному шаману, невероятный человек", – написала она. Наверное, обратилась она к нему не просто так. Скорее всего, она хотела, чтобы он спас ее от переживаний из-за болезни матери. В социальных сетях она спрашивала у подписчиков, стоит ли ей верить колдуну.