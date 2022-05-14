"Уже выписан гарантированный пипец": Охлобыстин предрек судьбу бежавшей из России Хаматовой

Иван Охлобыстин заявил о печальной судьбе Чулпан Хаматовой, которая постигнет ее за бугром.

После своего побега из России Чулпан Хаматова подверглась шквалу критики. А недавно она и вовсе пострадала из-за пранка. Популярные в интернете Вован и Лексус связались с артисткой, назвавшись работниками украинского посольства в Литве. Женщине начали задавать неудобные вопросы: о посещении Украины и работе в России. Однако ответ актрисы оказался весьма размытым.

Ситуацию решил прокомментировать Иван Охлобыстин. Он с сочувствием отозвался о Хаматовой, заявив, что женщина находится не в самой простой ситуации. По его словам, покинувшие Родину звезды испытывают грустные чувства. "Их ломает", – заявил он.

Звезда сериала "Интерны" отметил, что он искренне жалеет бежавшую артистку. Так, он даже предрек он судьбу Чулпан, которую взяли на работу в прибалтийский театр. По его словам, существование ее теперь будет монотонным. Охлобыстин уверен, что, несмотря на талант, Хаматова уже не вернется к прежней жизни, так как обратно в Россию ее уже не примут. "Всем врагам уже выписан гарантированный пипец", – написал он в своем микроблоге. Так, актер думает, что женщине уже не суждено блистать на Родине.