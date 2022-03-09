Сбежавшая из страны Айза оказалась на мели

Айза Долматова оказалась в непростой ситуации.

Артистка активно ведет свои социальные сети, где откровенно общается с подписчиками. Айза устроила интеракивное общение с поклонниками, где отвечала на их вопросы. Один из фанатов спросил, где, по мнению Долматовой, наиболее безопасно жить в нынешних условиях. На что знаменитость ответила довольно однозначно. "На другой планете", – констатировала Айза. Артистка честно призналась, что ей не по себе, поэтому она и уехала за границу.

Однако переезд тоже заставил Долматову столкнуться с проблемами. Из-за нестабильной ситуации с пластиковыми картами Айза оказалась на мели. Подписчики спросили, как она планирует расплачиваться за покупки. "Никак. Я испугана. С собой есть немного наличных денег. Но это почти ничто", - поделилась страхами артистка.

Сложности вообще не оставляют Айзу Долматову. Недавно она появилась в эфире шоу "Детектор" на телеканале Пятница. Там звезда ответила на множество провокационных вопросов. Артистка рассказала, что их брак с Гуфом разрушился, когда он решил заказать проститутку, а в семье и так не был денег. Также Айза поделилась своим отношением к Юлии Барановской, с которой у нее давний конфликт. Ситуация не изменилась, к Юлии Долматова все еще относится крайне негативно.