Близкая подруга откровенно заговорила о бегстве Пугачевой с детьми из России

Никто из членов звездного семейства не комментирует эту информацию, поэтому поклонникам остается только гадать, куда же могла деться их любимица.
Концертный директор популярной певицы Елена Чупракова заявила, что не знает актуальных сведений о том, где сейчас находится Примадонна. А вот друзья Пугачевой прервали молчание и смогли дать другой ответ. Художница и продюсер Алина Редель находится в близких отношениях с семьей Примадонны, поэтому, как никто другой, должна знать, чем живет ее подруга. Так вот, на новость о бегстве Аллы Борисовны из России она отреагировала с долей негатива.
"Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена", — резко ответила Редель.
Напомним, первой об отъезде Аллы Борисовны заговорила обозревательница Божена Рынска. В новом посте в ее телеграм-канале говорится, что Пугачева появилась вместе с Гарри и Лизой в аэропорту Внуково-3, что говорит о том, что улететь она могла на частном самолете. У фанатов уже появилась версия, куда могла отправиться певица.
Стоит отметить, что карьера ее супруга – знаменитого в России комика Максима Галкина в последнее время пошла под откос. Всему виной его громкие и негативные высказывания по поводу военной спецоперации на Украине, которые расстроили фанатов. На днях он выложил на своей странице в "Инстаграме" репортаж одного телеканала в Астрахани, где должен был пройти его концерт. Журналисты засняли, как разъяренные зрители сдают билеты.