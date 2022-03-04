Вскрылась подноготная скандалистки Распутиной: Такая диктаторша!

В начале профессионального пути Окороков работал с группой "Комбинация". Затем он стал сотрудничать и с другими исполнителями. "Вика Цыганова и Маша Распутина — такие диктаторши!", – заявил эксперт. Он добавил, что певицы очень своенравны, у них на все свое мнение, и они никого не слушают.
Окороков добавил, что, как композитор, пытался дать артисткам совет, как лучше спеть его творение. Однако, по его словам, "у этих женщин не забалуешь. Как-то раз продюсер попал под горячую руку Маше Распутиной.
Выслушав его наставления, звезда дерзко заявила: "Так, композитор, ты нотки написал? Денежки получил? Иди в ресторан отмечай песенку!". Маша Распутина выгнала Виталия Окорокова из студии.
Отметим, что часто в скандалах в последнее время замечена и дочь Маши Распутиной. Так, Мария Захарова не стесняется публиковать пикантные фото в своем инстаграм-аккаунте. А однажды девушка заявила в эфире ток-шоу о домогательствах со стороны сводного брата.
Напомним, что приближенные к семье Маши Распутиной заявляли, что наследница певицы выросла избалованной. С самого детства ей все разрешали и никогда ни в чем не отказывали. Об этом рассказывала продюсер Олеся Сазыкина.