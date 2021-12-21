Обнародованы данные о долгах вляпавшейся в секс-скандал Распутиной: В полной ****!

В свое время Виктор Юдин успел поработать со всеми главными звездами отечественной эстрады. В списке его бывших подопечных значатся и Филипп Киркоров, и Маша Распутина, и Анастасия Волочкова, и многие другие.

Уже сейчас у звездного директора есть множество интересных историй, которыми он готов делиться с представителями прессы. Так, о Филиппе Бедросовиче он отзывается исключительно позитивно. По его словам, на тот момент поп-король был человеком настолько скромным, что готов был передвигаться на любых автомобилях и с благодарностью принимал любую помощь.

Общался Виктор Юдин и с Аллой Пугачевой. Тогда она переехала в квартиру к Филиппу Киркорову, а директор приезжал к ней в его отсутствие, чтобы согласовывать фото для альбома. Их теплые отношения могли бы длиться долго, но он был вынужден отказаться от совместной работы. К Филиппу Киркорову его привел приятель, которого позднее артист уволил. Из солидарности Юдин тоже покинул исполнителя.

После он начал работать с Машей Распутиной. "Была в полной ****!" – вспомнил Виктор. Он сообщил, что в то время некоторыми делами певицы занимался ее супруг, у которого был свой взгляд на многие вещи. Так, она задолжала Игорю Крутому большую сумму, а денег не было, так как строился новый дом. Юдин не только выплатил деньги за все эфиры из своего кармана, но и договорился о новых клипах.

Через некоторое время артистка стала крайне высокооплачиваемой звездой. Директор помирил ее с Филиппом Киркоровым, после чего вышла любимая многими песня "Роза чайная". По словам Юдина, тогда Распутина получала около 20 тысяч долларов за альбом, а проблем с работой у нее не было.