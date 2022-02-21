Оскандалившаяся дочь Распутиной предложила ее потрогать: Чересчур вульгарно

Наследница Маши Распутиной часто оказывается в центре всевозможных скандалов. Так, один раз она заявила в эфире ток-шоу о домогательствах со стороны сводного брата. Также девушка нередко публикует провокационные фотографии, дополняя их не менее провокационными подписями. Вчера она вновь опубликовала снимок, благодаря которому вновь оскандалилась.
В свой "Инстаграм" она разместила кадр, на котором запечатлена в роскошном ресторане. Девушка надела короткое черное платье и высокие сапоги на шпильке. В самой фотографии ничего вызывающего нет, однако подпись к ней вызвала ажиотаж. Так, дочь певицы написала: "Если хочешь прикоснуться к прекрасному, можешь потрогать меня".
Далеко не всем подписчикам понравились слова девушки. Некоторые осадили ее, посоветовав быть скромнее. "Звучит чересчур вульгарно", "Что ты пишешь такое", – написали фолловеры. Однако большинство пользователей сети похвалили Марию за великолепный внешний вид и отличное фото. "Прекрасная моя", "Королева", – отметили они.
Напомним, что приближенные к семье Распутиной заявляли, что дочь певицы выросла избалованной. С самого детства ей все разрешали и никогда ни в чем не отказывали. Об этом рассказывала продюсер Олеся Сазыкина. Так, она добавила, что наследница артистки всегда воспринимала окружающих как обслугу.