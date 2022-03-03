Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России

Артист часто ездит с гастролями по России, где его, как правило, ждут преданные поклонники в разных уголках страны. Однако в последнее время все изменилось: фанаты отвернулись от своего кумира за его непростительный поступок.
14 марта у Максима Галкина должен был состояться концерт в Астрахани: афиша висит, билеты проданы, вот только выступление супруга Аллы Пугачевой в итоге не состоится. Сегодня жители города, которые уже приобрели билеты, начали буквально штормовать театр, где планировался концерт. Требование у собравшихся было одно – вернуть деньги за билеты. Как оказалось, зрители не смогли простить Галкину одну оплошность. Дело в том, что их кумир не поддержал позицию президента России о начале военной спецоперации на Украине.
Сам Галкин на своей странице в "Инстаграме" опубликовал репортаж местного телеканала. В нем одна из зрительниц свой отказ от посещения мероприятия пояснила так: Максим Галкин ведь артист российской эстрады, а значит свою страну должен поддерживать. А в противном случае, говорит женщина, мог бы стать народным артистом Украины и говорить, все, что душе угодно.
Представители театра сначала не знали, возвращать ли деньги за купленные билеты, а потом получили сообщение от организатора, которое ответило на все вопросы: концерт вообще отменяется.
Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как в семье Галкина и Пугачевой распределяются финансы. Астролог, посмотрев на карту Примадонны, пришла к выводу, что юморист способен оставить Аллу Борисовну ни с чем, тщательно контролируя все деньги в доме.