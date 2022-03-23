На что идет затейница Ковальчук в постели ради Чумакова

Артистка убеждена, что женщина должна быть всегда готова порадовать
своего мужчину красивым бельем или другими приятными сюрпризами. К слову, муж звезды не скрывает, что для него заглядываться на других женщин – нормально.
При этом Алексей Чумаков в интимных вопросах считает себя уже не столь компетентным, как раньше. Но Юлия Ковальчук делает все ради того, чтобы между ними не исчезла искра. Она устраивает супругу сюрпризы в постели.
"Она одевает парик черный, клеит усы, говорит: "Черт побери", — заявил музыкант. Кроме того, зная о слабости возлюбленного к выпечке, исполнительница часто балует его манговым манником.
Однако Алексей Чумаков дает жене повод для ревности. Так, недавно артиста подозревали в том, что ему приглянулась телеведущая Ирина Чеснокова. Но Юлия Ковальчук старается сохранять спокойствие и на неудобные вопросы только отшучивается.
Сам певец тоже относится к пересудам с юмором и откровенно признается, что любит смотреть на красивых женщин. "Ну, посмотрел я на попку. Слава богу, интересует еще попка", – сказал недавно Алексей Чумаков.