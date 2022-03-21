"Простить того, кто наставил рога": Оправдавшую измены мужа Ковальчук жестко приложили

Юлия Ковальчук высказалась о причинах измен в браке.

Артистка счастлива в браке с Алексеем Чумаковым уже больше 15 лет, однако в их паре не все так просто. Они оба уверены, что над отношениями надо работать. Мнение по поводу измен у супругов тоже достаточно неочевидное. Чумаков недавно заявил, что контроль порождает "секс на стороне", что удивительно, Юлия с ним согласилась.

Ковальчук заявила, что женщина не должна расслабляться, наоборот, ей стоит радовать мужа красивым бельем и короткими платьями. За оправдание потенциальных измен мужа артистку жестко приложили. Скандальный блогер Лена Миро заявила, что подобные советы означают только то, что женщина в отношениях не с тем человеком, раз ей приходится его удерживать.

"Беря на себя вину за потенциальную или реальную измену мужа, женщина, тем самым, открывает перед собой сразу две возможности: простить того, кто наставил ей рога (в кругу терпил это называется "сохранить семью"), жить в иллюзии того, что от измены мужа ее может уберечь ее же собственное поведение, то есть ситуация у нее под контролем. Обе возможности – весьма сомнительные", – написала Лена.

Миро уверена, что женщина должна сама решать, с кем ей строить отношения, не пытаясь при этом все контролировать. Если человек любит, он не будет врать и пытаться искать связей с другими.