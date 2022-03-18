"Больше секса на стороне": Заглядывающийся на чужих женщин Чумаков заговорил об изменах

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже больше 15 лет. Как оказалось быть возлюбленной исполнителя хита "Необыкновенная" не так просто.

Пара выглядит счастливой: они вместе посещают светские мероприятия и, не стесняясь, воркуют на публике. Тем не менее, возлюбленные буквально в один голос твердят, что любовь – это не просто.

Важный вопрос в отношениях, говорит Чумаков, это интерес к своей женщине. Артист не скрывает, что для него важно, чтобы любимая возбуждала не только его, но и окружающих. В противном случае "женщину можно закопать". Еще, говорит певец, в союзе не должно быть места контролю и ревности, ведь они убивают любовь и наталкивают на мысли об изменах, которые, по мнению артиста, есть в любых отношениях: у кого-то – физические, а у кого-то – ментальные.

"Чем больше контроль, тем больше секса на стороне. Измена не носит конкретно сексуальный характер, она носит понятийный характер. Ложь и предательство — вот это измена", – высказал свое мнение исполнитель хита "Необыкновенная".

Юлия Ковальчук с мужем солидарна. Чтобы мужчина не пошел "налево", женщина должна держать себя в тонусе и при этом уделять время своему возлюбленному: носить короткие платья, покупать красивое белье, устраивать сюрпризы и выбрасывать растянутые домашние штаны.

Ранее "Дни.ру" рассказывали об отношении Чумакова к чужим женщинам: он признался, что нет ничего плохого в том, чтобы заглядываться на кого-то кроме своей жены.