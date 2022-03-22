Подсуживание и "черный список" Маслякова: Раскрыта шокирующая правда о произволе в КВН

Актриса не смогла стать "своей" в компании членов жюри по одной простой причине: ей хотелось честного судейства, но этим, по ее словам, там и не пахло.
На одну из игр КВН она попала, когда кто-то из членов жюри оказался занят – вот и позвали на замену Голубкину. После съемок вместо "спасибо" она получила порцию критики: за то, что ставила не те оценки, которые нужно было, чтобы определенная команда победила. Как выяснилось, обладатель первого места известен еще до начала съемок, собственно, обязанность жюри – добиться этого результата.
В качестве судьи актрису больше не приглашают: говорят, что она угодила в так называемый "черный список" Маслякова. Там оказываются те, кто ставит неправильные оценки фаворитам, а этого Александр Васильевич терпеть не может.
"Я же правда не знала, что у них все так серьезно. Как на чемпионате мира по футболу. Они серьезно этим занимаются, а я абсолютно дурак с мороза", – объяснилась Голубкина.
Может быть, со сменой ведущего что-то в КВН изменится. Напомним, пока это место временно занимает Дмитрий Нагиев: съемки с его участием уже проходили. Искать замену Маслякову начали после его заявления о желании самоизолироваться, да и сам он незадолго до этого намекал, что собирается уйти на покой.