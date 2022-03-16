"Это чушь собачья": Чумаков поделился печальным семейным опытом

Супруги редко делятся подробностями своей семейной жизни, оберегая ее от посторонних. Однако недавно Алексей Чумаков стал одним из гостей ютуб-шоу "Историс – Откройте, Давид!" и рассказал, что он думает о семье в принципе.
Выяснилось, что артист знаком с печальным семейным опытом своих друзей. Чумаков признался, что знает многих людей, которые имеют родителей и жену, но пребывают с ними в плохих отношениях и ни во что друг друга не ставят – такие союзы точно нельзя назвать семьей.
"Конечно, это не семья. Это чушь собачья," – категорично высказался о подобных отношениях артист.
Судя по всему, негативный опыт знакомых помогает певцу строить свою собственную семью по иному принципу и развивать отношения в правильном направлении. По убеждению самого Алексея Чумакова, настоящая семья может состоять и из посторонних людей, главное – чтобы они разделяли общее пространство и были желанны друг другу здесь и сейчас.
Юлия Ковальчук, очевидно, согласна с мужем. Она в свою очередь заявила, что семья – это то, без чего она просто не сможет жить. Напомним, что звездные супруги счастливы в браке уже почти девять лет. У пары подрастает дочь Амелия.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алексей Чумаков перешел дорогу важному человеку.