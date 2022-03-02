Юрмала, Кипр и Израиль: как введенные жесткие санкции повредят летнему отдыху Пугачевой

У Аллы Пугачевой есть несколько любимых мест отдыха. И сейчас Примадонна решает, куда семья поедет на отдых в этот раз.

До карантина Примадонна каждое лето проводила в курортной Юрмале – арендовала тут большой дом. "Вилла Марта" – один из самых дорогих особняков на Рижском взморье. Он был построен еще в 1928 года, а сегодня стоит более 15 миллионов евро! На территории есть персональный большой бассейн, теннисный корт, домики для гостей и даже собственный концертный зал. Правда, был слух, что имение продается, так что неизвестно, сможет ли еще там погостить главная певица страны.

А в 2019 году, как писала пресса, Алла Борисовна и Максим Галкин за 10 миллионов евро приобрели пентхаус в Лимасоле, что на юге Кипра. 470 квадратных метров в элитном комплексе на первой береговой линии в небоскребе – это не только хорошее вложение денег, но гарантия получения кипрского гражданства. Оно, в свою очередь, дает право семье Аллы Пугачевой выезжать без визы в любую страну Евросоюза, а это – более 167 государств, а также беспрепятственно проживать более чем в 48 странах мира.

Например, в Израиле, где в курортной Кейсарии Пугачева тоже отдыхала пару раз. Месяц пребывания в апартаментах с бассейном, собственным садом, балконами, гаражом и тихим зеленым парком на Средиземноморье обходились супругам в 15 тысяч евро в месяц.

Это 1 718 250 рублей по текущему курсу.

В связи с последними событиями – прекращением воздушных перелетов, запретом ввоза наличных евро в страну и прочими санкциями – заграничный отдых для многих людей окажется под вопросом. Но, наверное, планы Пугачевой не изменятся и все лето сидеть в подмосковной Грязи она вряд ли будет.