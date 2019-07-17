Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"

Афиша фестиваля каждый год изумляет именами. В этом году в концертном зале "Дзинтари" гостями очаровательной Лаймы станут Нино Катамадзе, Лолита, Стас Михайлов, Алена Свиридова, EMIN, Сергей Лазарев, Григорий Лепс и еще почти 50 топовых артистов.
Билеты на каждый из четырех дней фестиваля практически полностью проданы. Ведь зрителей ждет исключительно живой звук, настоящий оркестр и роскошные световые декорации.
Но главная интрига – появится ли в зале Алла Пугачева, которая сейчас традиционно отдыхает с семьей в Юрмале. "Будет ли она – спрашивайте у нее, – рассказала Вайкуле в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Во всяком случае, мне она сказала, что придет в первый и в последний день".
В последнее время ходит много слухов об отношениях российской и прибалтийской эстрадных див. Пресса пытается их поссорить, сочиняет небылицы. Лайма поспешила поставить точку и прекратить все домыслы. "У нас с ней все хорошо!" – заверила певица. Хотя и отказалась раскрывать секрет, как часто они видятся и кто к кому ходит в гости чаще.
Хотя пару недель назад Пугачева встречалась с Вайкуле и они вместе вели прямой эфир в социальных сетях, отвечая на вопросы многочисленных поклонников. Для всех этой был большой подарок. Теперь фанаты ждут Примадонну на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала".
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