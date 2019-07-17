Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"

Музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" – значимое событие не только для Латвии, но и для всего постсоветского пространства. Уже пять лет Лайма Вайкуле проводит его, собирая на Рижском взморье все сливки музыки. Корреспондент "Дни.ру" отправился в Юрмалу.

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