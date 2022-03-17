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Встретились, когда ей было 15, и поженились под Новый год: счастье Арзамасовой и Авербуха
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Шоу-бизнес
Встретились, когда ей было 15, и поженились под Новый год: счастье Арзамасовой и Авербуха

Встретились, когда ей было 15, и поженились под Новый год: счастье Арзамасовой и Авербуха

Сегодня, 17 марта, Лиза Арзамасова отмечает свое 27-летие. Если раньше о ней вспоминали как о "папиной дочке", то сегодня говорят как об успешной актрисе и супруге знаменитого Ильи Авербуха.
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Елизавете Арзамасовой не раз приписывали романы со знаменитостями. Пока общественность поговаривала, что актрису связывают нежные чувства с коллегой по "Папиным дочкам" Филиппом Бледным и обсуждала ее отношения с давним другом Родионом Газмановым, настоящая личная жизнь звезды оставалась за кадром. Немногие догадывались, что со своим будущем мужем Арзамасова встретилась еще в 2010 году, когда ей было всего 15 лет.

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Елизавета Арзамасова и Илья Авербух познакомились в рамках проекта "Лед и пламень". 15-летняя Лиза стала одной из участниц шоу, а 37-летний Илья был его продюсером. Вместе со своим партнером, фигуристом Максимом Стависким, юная актриса заняла второе место и, судя по всему, произвела впечатление на старшего наставника. Спустя пару лет Авербух снова пригласил Арзамасову в свое ледовое шоу, а потом в еще одно. Знаменитости стали все чаще появляться вместе, но мало кто верил, что между ними действительно что-то есть.

Неизвестно, когда именно у Лизы и Ильи закрутился роман – пара такими подробностями с поклонниками не делится. Возлюбленные тщательно и, судя по всему, довольно долго оберегали свои чувства от посторонних. Многие подозревали, что отношения избранников начались еще в 2010, однако актриса развеяла эти домыслы.

Как бы Авербух и Арзамасова не старались спрятать свою любовь от пытливых глаз, со временем им это удавалось все сложнее. Всерьез об отношениях звезд заговорили в 2020 году, когда в Сети появились их совместные снимки. Возлюбленные проводили время в одном из московских ресторанов, мило держась за руки, и даже не подозревали, что их кто-то снимает. Пара не стала отрицать свой роман, как это делают некоторые другие знаменитости, а Илья даже подтвердил его в своих социальных сетях. Однако выходить в свет как пара избранники по-прежнему не спешили.

Осенью того же года поклонники знаменитой пары смогли вздохнуть с облегчением. Илья и Лиза появились на "Вечернем Урганте", где официально объявили себя парой и рассказали о своих отношениях. Иван Ургант не мог не отметить, насколько с любовью звезды смотрят друг на друга, а общественность еще долго обсуждала этот выпуск. Однако уже в конце года у поклонников появился новый повод для разговоров – Лиза и Илья поженились.

Свадьба прогремела 20 декабря – спустя всего пару недель после того, как фигурист сделал актрисе предложение. Супруги были на седьмом небе от счастья и делились, что мечтают растянуть свой медовый месяц на всю жизнь. Большая часть поклонников восхищалась чувствами молодоженов, но остались и те, кто старался побольнее уколоть звезд. Их подозревали в неискренности, хаяли за неравный брак и большую разницу в возрасте – обидных слов было сказано немало.

14 августа 2021 году в семье случилось прибавление. Лиза подарила Илье сына, которого назвали Львом. С появлением малыша отношения супругов, казалось, стали только крепче. Авербух делил родительские обязанности наравне с женой, вызывая восхищение у большей части женского населения, а Арзамасова прекрасно ладила с Мартином – сыном возлюбленного от предыдущего брака, который после развода поселился у отца.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 00:09 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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