Обозлившийся Шаляпин кинул камень в разорившихся блогеров: Бездарные людишки и деревенские бабы

В связи с закрытием популярной соцсети "Инстаграм" у многих блогеров начались финансовые проблемы. Основной доход им приносила реклама, транслируемая на многомиллионные аудитории, теперь такой возможности нет, нужно развивать другие платформы. Пока звезды Интернета придумывают пути отступления, Прохор Шаляпин радуется их провалу.
Исполнитель кинул камень в разорившихся блогеров, он уверен, что их занятия несерьезны, поэтому им пора заняться "нормальной" работой. "Скоро начнется посевная и мне будет приятно увидеть в полях Татарку ФМ, Настю Ивлееву, Иду Галич. Они идеально впишутся, а я буду им петь народные песни, чтобы девчонкам легче работалось", – заявил артист.
Прохор считает, что блогеры зарабатывают неоправданно большие деньги, а многие из них не делают какого-то особенного контента. "Ну как могут бездарные людишки и деревенские бабы, которые приехали в Москву, иметь подписчиков больше, чем у Мадонны, звезды мирового уровня?" - негодует обозлившийся Шаляпин.
С мнение Шаляпина согласны и другие российские артисты. Анастасия Волочкова сказала, что рада отказаться от соцсетей, так как там стало слишком много негатива. Иосиф Пригожин также считает, что у блогеров не должно быть больше подписчиков, чем у звезд мирового уровня. "Ну не может быть у некой Ивлеевой подписчиков больше, чем у Стинга", – заявил продюсер.